Гривня на міжбанку знову злетіла після вихідних

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 11 коп. в понеділок зміцнився на 14 коп. до 24,31 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,39-24,43 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,33-24,35 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,30-24,32 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 12,3% з 27,72 UAH\/USD до 24,31 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 вересня, на 18,50 коп. до 24,4326 UAH\/USD.\r\nТакож у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 вересня на 10,45 коп. до 24,6083 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 14,23 коп. до 24,2547 UAH\/USD. Про це повідомляє BIN.ua.\r\nА середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 20 вересня, подешевшав на 1 копійку і становить 3,41 грн за 10 рублів.\r\nРаніше, перед вихідними, євро і долар впали в обмінниках.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n