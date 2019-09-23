підписатися на розсилку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
23 вересня 2019, понеділок, 17:26 10
Економіка 2019-09-23T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку знову злетіла після вихідних

Гривня на міжбанку знову злетіла після вихідних

Гроші. Фото: pixabay
Гроші. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 11 коп. в понеділок зміцнився на 14 коп. до 24,31 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,39-24,43 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,33-24,35 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,30-24,32 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 12,3% з 27,72 UAH/USD до 24,31 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 вересня, на 18,50 коп. до 24,4326 UAH/USD.

Також у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 вересня на 10,45 коп. до 24,6083 UAH/USD, курс купівлі знизився на 14,23 коп. до 24,2547 UAH/USD. Про це повідомляє BIN.ua.

А середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 20 вересня, подешевшав на 1 копійку і становить 3,41 грн за 10 рублів.

Раніше, перед вихідними, євро і долар впали в обмінниках.

Більше новин про: Курс валют курс гривні Міжбанк

Архів
Новини
Суд розглядатиме апеляції Януковича майже до кінця осені 18:46
СБУ стежила за польськими політиками через місцевий бордель, - ЗМІ 18:40
Своєю некомпетентністю Зеленський "перевантажив" гарячу лінію НАБУ 18:30
Завтра суд хоче розглянути позов Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку 18:21
Зеленському слід прибрати Коломойського, – Ослунд 17:55
більше новин
Київ потрапив у топ-15 міст світу з наймасштабнішими заторами 09:17
Є необхідність перенести з грудня на жовтень: Порошенко прокоментував чутки про "путч" 09:42
Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор
На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік 08:51
"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук 14:13
Коломойський продає "Центренерго" російське вугілля по ціні вище "Роттердам+", - Корольчук 13:10
більше новин
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди і заморозки 10:07
Volkswagen на смерть збив жінку на Одеській трасі. Фото: Інформатор
На Одеській трасі Volkswagen збив на смерть жінку на "зебрі", водій втік 08:51
В Албанії стався найсильніший за 30 років землетрус, постраждали майже 70 осіб 08:26
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
Суд заарештував майно екс-голови НКРЕКП Вовка 12:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok