У Києві на ремонт закрили ще один пішохідний міст

На проспекті Леся Курбасаи (від вулиці Тулузи до вулиці Сєркова) почалися ремонтні роботи пішохідного мосту, повідомляє Комунальна корпорація "Київавтодор" на Facebook

Згідно з повідомленням, на спорудженні планують замінити прогони, побудувати нові опори і сходинки. Для зручності так само планується встановлення ліфтів.

Перший етап робіт планують завершити до закінчення року. Під час першого етапу ремонтних робіт пішохідна зона буде закрита. Повний комплекс робіт повинен завершитися до кінця травня 2020 року.

Як повідомляли Українська Новини, доммунальная корпорація "Київавтодор" частково обмежила рух по Пішохідному мосту на Труханів острів через проведення протиаварійних робіт, але мер Києва Віталій Кличко заявив, що міст на острів - безпечний для пішоходів. Він також нагадав, що в столиці сьогодні 75 мостів у передаварійному стані, 3 - в аварійному. Тим часом у вересні аеропорт "Київ" закрився на ремонт, а всі його рейси будуть літати з "Борисполя".

Нагадаємо, що ремонт і облаштування Вищого антикорупцыйного суду, який 5 вересня розпочав свою роботу, обійшлися в 12 млн гривень.