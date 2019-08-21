Аэропорт "Киев" закрывается в сентябре на ремонт: его рейсы будут летать из "Борисполя"

Столичный аэропорт "Жуляны" закроется в сентябре из-за ремонтных работ. Об этом сообщает avianews.com.

Аэропорт "Жуляны" в Киеве с начала осени перестанет принимать рейсы. Там пройдут ремонтные и реставрационные работы взлетно-посадочной полосы и летного поля. Стоимость, которых по предварительным данным, составит 33 миллиона гривен.

Рейсы временно перенесут в другие столичные воздушные ворота. 10 авиакомпаний поровну разделились между двумя терминалами Борисполя.

Из D будут летать Белавиа, LOT, Alitalia, Pegasus Airlines, "Мотор Сич". А из F - Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, "Джоника", Vueling.

Напомним, в среду 27 февраля около 14:55 в службу аэропорта на электронную почту поступила информация о заминировании международного аэропорта "Киев". Была проведенеа эвакуация пассажиров со всех терминалов. На место работали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию, но взрывчатку не нашли.

Ранее аэропорт "Киев" возобновил работу после того, как самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.