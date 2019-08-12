подписаться на рассылку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
12 августа 2019, понедельник, 11:53 363
Транспорт 2019-08-12T11:58:48+03:00
Українські Новини
Движение на пешеходном мосту Труханова острова ограничат на 3 дня из-за обвала конструкций

Движение на пешеходном мосту Труханова острова ограничат на 3 дня из-за обвала конструкций

Мост на Труханов остров.
Мост на Труханов остров.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение по Пешеходному мосту на Труханов остров из-за проведения противоаварийных работ - укрепления конструкций плитами 12-15 августа в ночное время после обвала части железобетонных конструкций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Так, с 23:00 12 августа до 10:00 13 августа; с 23:00 13 августа до 10:00 14 августа; с 23:00 14 августа до 10:00 15 августа будет частично ограничен проход пешеходов и проезд велосипедистов", - говорится в сообщении.

В корпорации отмечают, что работы будут проводиться ночью.

Как сообщали Українські Новини, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пешеходный мост на Труханов остров - безопасен для пешеходов. Он отметил, что специалисты обследуют место повреждения и дадут оперативные выводы относительно восстановления конструкции. Мэр напомнил, что в столице сегодня 75 мостов в предаварийном состоянии, 3 - в аварийном.

Ранее на Труханов остров в Киеве упал вертолет.

Больше новостей о: Труханов остров Перекрытие движения Коммунальная корпорация "Киевавтодор" Пешеходный мост

Архив
Новости
Прибыль компании "ДТЭК Энерго" после введения "Роттердам+" не превышали среднеотраслевые показатели, - Кушнирук 13:19
Порошенко могут допросить на детекторе лжи, - Труба 13:15
"Язык и вера" раскалывают Украину: Москаль предложил казнить автора лозунга Порошенко 13:06
В альтернативном "Марше" на День независимости планируют принять участие 9 тыс. человек 13:03
Пожар возле Афин. Скриншот youtube/euronews
В пригороде Афин не могут потушить масштабный пожар в лесу - эвакуирован лагерь 13:00
больше новостей
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Бабье лето. Фото: look.com.ua
Каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине: синоптик дал прогноз на август-сентябрь 06:15
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
Парфенов. Фото: ТАСС
Видео дня: Парфенов прочитал реп на 50-тысячном митинге протеста в Москве 21:15
ДТП со скорой. Фото: Информатор
В Днипре грузовик протаранил и опрокинул скорую 22:53
больше новостей
Коровченко проиграл очередной суд, - адвокат 21:55
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
Задержания на Гостином Дворе Москвы. Фото: george markov/Twitter
Фото дня: На митингах в Москве массово задерживают людей, желающих честных выборов 19:09
Алексей Середа. Скриншот видео НОК
Украинец завоевал золото и стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду 19:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok