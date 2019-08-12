Движение на пешеходном мосту Труханова острова ограничат на 3 дня из-за обвала конструкций

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение по Пешеходному мосту на Труханов остров из-за проведения противоаварийных работ - укрепления конструкций плитами 12-15 августа в ночное время после обвала части железобетонных конструкций .

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Так, с 23:00 12 августа до 10:00 13 августа; с 23:00 13 августа до 10:00 14 августа; с 23:00 14 августа до 10:00 15 августа будет частично ограничен проход пешеходов и проезд велосипедистов", - говорится в сообщении.

В корпорации отмечают, что работы будут проводиться ночью.

Как сообщали Українські Новини, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пешеходный мост на Труханов остров - безопасен для пешеходов. Он отметил, что специалисты обследуют место повреждения и дадут оперативные выводы относительно восстановления конструкции. Мэр напомнил, что в столице сегодня 75 мостов в предаварийном состоянии, 3 - в аварийном.

Ранее на Труханов остров в Киеве упал вертолет.