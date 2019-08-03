Пешеходный мост на Труханов остров - безопасен для пешеходов, - Кличко

Пешеходный мост на Труханов остров - безопасный для пешеходов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на канале "112 Украина", комментируя ситуацию с обвалом железобетонной плиты-противовеса на одной из опор моста, пишет официальный сайт мэра Киева.

"Угрозы для людей, которые ходят по пешеходному мосту на Труханов остров, нет. Волноваться не нужно", - сказал Кличко.

Он отметил, что специалисты обследуют место повреждения и дадут оперативные выводы относительно восстановления конструкции.

Мэр Киева напомнил, что в столице сегодня 75 мостов в предаварийном состоянии, 3 - в аварийном. И подчеркнул, что в обновление устаревшей инфраструктуры города деньги не вкладывали десятилетиями. Поэтому сегодня власть ремонтирует объекты, которые больше всего в этом нуждаются.

Так, ремонтные работы продолжаются на метро моста через Русановский пролив, на Южном мосту, до конца года планируется завершить строительство Шулявского путепровода, продолжается и строительство Подольско-Воскресенского моста. В планах - до конца 2020 года открыть автосообщение этим мостом.