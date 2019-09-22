В Станиці Луганській почали будувати обхідний міст

У Станиці Луганській із підконтрольного Україні берега Сіверського Дінця почали будівництво тимчасового пішохідного обхідного мосту. Про це йдеться в доповіді моніторингової місії ОБСЄ.

Міст повинен працювати, поки ремонтуватимуть основний.

За інформацією спостерігачів, 19 вересня вісім робочих порівнювали грунт і готували фундамент для тимчасового мосту. Також вони зафіксували три вантажівки, які підвозили бетонні плити і щебінь. 20 вересня робітники встановили металеву конструкцію першої південної опори.

Крім того, піротехніки ДСНС продовжують очищення території від вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія не виконує свої обов'язки по демонтажу фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що були досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування на Донбасі. Тим часом военный загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, ще двоє поранені. Також збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.