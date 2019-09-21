Мороз вночі і +24 вдень: у неділю в Україні буде контрастна погода

Після різкого похолодання в суботу, в неділю 22 вересня в Києві хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +17...+19 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями,вночі без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+9 градусів, у Волинській і Рівненській областях +5...+10 градусів, вдень +16...+21 градус, у Закарпатській області +18...+23 градуси. У Карпатах без опадів, температура вночі +2...+3 градуси, вдень +10...+15 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +19...+21 градус. У Трускавці без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +18...+20 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +18...+20 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень у Чернігівській і Сумській областях невеликий дощ, в Київській і Житомирській областях без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +15...+20 градусів, у Чернігівській і Сумській областях +13...+19 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, у Полтавській області вночі невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +14...+21 градус.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, у Харківській області невеликий дощ, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, у Луганській області -2...+3 градуси, вдень +12...+17 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, удень +17...+24 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +16...+21 градус.У Ялті без опадів. Температура вночі +6...+8 градусів, вдень +18...+20 градусів. 21 вересня в 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +16...+18 градусів; у Дніпрі в межах Києва +15 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз до кінця тижня і початок наступного. Також ДСНС оголосила вищий рівень небезпеки через заморозки.

А згідно з прогнозом Укргідрометцентру, українців чекає холодна субота, з температурою до -3.