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21 сентября 2019, суббота, 06:00 594 Карта
Жизнь 2019-09-21T08:01:56+03:00
Українські Новини
Минус три в субботу и потепление в воскресенье: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Минус три в субботу и потепление в воскресенье: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Осень. Фото: pixabay.com
Осень. Фото: pixabay.com

После прихода в Украину резкого похолодания погода на выходных изменится. В субботу похолодает до заморозков на поверхности грунта, однако уже в воскресенье придет долгожданное осеннее тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, как показывает прогностическая карта температуры воздуха на высоте 850 мб, в субботу в Украине будет холодно. "Изотерма (линия с одинаковой температурой воздуха) в ноль градусов и ниже охватит практически всю Украину", - написала она.

В то же время, такая погода не распространится на Закарпатье, юго-восточную часть и восток страны.

По словам Диденко, в рамках этой изотермы ночью вероятны заморозки 0-3 градуса. В субботу днем температура воздуха повысится до + 12 + 15 градусов, на юге ожидается + 14 + 19 градусов.

Дожди в субботу пройдут на Житомирщине, Ровенщине, в Днепропетровской области и в восточной части Украины. На остальной территории - без существенных осадков. Ветер будет с северо-запада, 5-12 м / с, порывистый.

В Киеве 21 сентября погода предполагается преимущественно сухой, но холодной и ветреной. Ночью 3 + 5 градусов, в окрестностях возможные заморозки 0-3 градуса, завтра днем ​​около +12 градусов.

В то же время, в воскресенье, 22 сентября, в столице существенно потеплеет до +20 градусов, будет много солнца, однако с порывистым ветром. День осеннего равноденствия, 23 сентября, также ожидается солнечным, однако снова немного похолодает.

Поэтому выходные как раз пора взять шкаф и выяснить, что - на дальние деревни, - коту, как мягенькая подстилку, а что положить на верхние полки в следующих теплых времен. Или в декабре в Египет или в марте в закарпатские термальные купальни, или уже в июне - на работу", - написала синоптик.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз до конца недели и начало следующей. Также ГосЧС объявила высший уровень опасности из-за заморозков.

А согласно прогнозу Укргидрометцентра, украинцев ждет холодная суббота, с температурой до -3.

 

 

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