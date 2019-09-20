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20 сентября 2019, пятница, 13:28 3282 Карта
Общество 2019-09-20T13:30:01+03:00
Українські Новини
Минусовая температура и дожди: украинцев ждет холодная суббота

Минусовая температура и дожди: украинцев ждет холодная суббота

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В то время, как украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий, 21 сентября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, днем +12…+17 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -3…+2 градуса, днем +2…+7 градусов. В Моршине без существенных осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +15…+17 градусов. В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +15…+17 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, днем +11…+16 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, днем +11…+16 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов, в Одесской области до +20 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов. В Ялте местами небольшой дождь. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов.

20 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +17...+19 градусов; в Днепре возле Киева +17 градусов.

Скриншот: Скриншот: "Укргидрометцентр"

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз до конца недели и начало следующей. Также ГосЧС объявила высший уровень опасности из-за заморозков.

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