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20 вересня 2019, пʼятниця, 17:39 8
Верховна Рада і партії 2019-09-20T18:56:24+03:00
Українські Новини
Вакарчук втік із засідання Ради, щоб встигнути на концерт в Мінську

Вакарчук втік із засідання Ради, щоб встигнути на концерт в Мінську

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук залишив парламент до закриття засідання.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

станом на 17:15 Вакарчук відсутній у залі засідання.

Також депутат відсутня в кулуарах і не з'являється під час голосування за законопроекти.

У той же час Рада продовжує засідання.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що не має наміру отримувати гонорар за концерт в Мінську (Білорусь), який відбудеться у п'ятницю, 20 вересня, о 20:00.

Якщо засідання Ради затягнеться, Вакарчук його прогуляє заради концерту в Мінську Вакарчук прийшов на засідання парламенту в день концерту в Білорусі 20 вересня.

Раніше на День Києва Вакарчук влаштовував "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на галявині ВДНГ.

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