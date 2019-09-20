Вакарчук втік із засідання Ради, щоб встигнути на концерт в Мінську

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук залишив парламент до закриття засідання.\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nстаном на 17:15 Вакарчук відсутній у залі засідання.\r\nТакож депутат відсутня в кулуарах і не з'являється під час голосування за законопроекти.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ той же час Рада продовжує засідання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що не має наміру отримувати гонорар за концерт в Мінську (Білорусь), який відбудеться у п'ятницю, 20 вересня, о 20:00.\r\nЯкщо засідання Ради затягнеться, Вакарчук його прогуляє заради концерту в Мінську Вакарчук прийшов на засідання парламенту в день концерту в Білорусі 20 вересня.\r\nРаніше на День Києва Вакарчук влаштовував "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на галявині ВДНГ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n