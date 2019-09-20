Газ різко подорожчав: нові ціни для промспоживачів від "Нафтогазу"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищила на жовтень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 4,9-5,6% до 5 879-6 549,6 гривень\/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ), в залежності від умов споживання та оплати після того, як ціна газу для промспоживачів на вересень не змінилася.\r\nПро це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу", передають Українські Новини.\r\nЦіну на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м на місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати, встановлено на рівні 5 878,8 гривень\/тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 6 549,6 гривень\/тис. куб. м.\r\nПри цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м на місяць включно, ціна становитиме 6 549,6 гривень\/тис. куб. м.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, імпорт газу в Україну досяг нового історичного максимуму, але нова електроенергія з Білорусі з'явилася в Україні.\r\nТим часом Україна передала Росії і ЄС проект нового договору про транзит газу.