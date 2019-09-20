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20 вересня 2019, пʼятниця, 16:40 11
Економіка 2019-09-20T16:52:02+03:00
Українські Новини
Газ різко подорожчав: нові ціни для промспоживачів від "Нафтогазу"

Газ різко подорожчав: нові ціни для промспоживачів від "Нафтогазу"

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищила на жовтень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 4,9-5,6% до 5 879-6 549,6 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ), в залежності від умов споживання та оплати після того, як ціна газу для промспоживачів на вересень не змінилася.

Про це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Ціну на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м на місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати, встановлено ​​на рівні 5 878,8 гривень/тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 6 549,6 гривень/тис. куб. м.

При цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м на місяць включно, ціна становитиме 6 549,6 гривень/тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, імпорт газу в Україну досяг нового історичного максимуму, але нова електроенергія з Білорусі з'явилася в Україні.

Тим часом Україна передала Росії і ЄС проект нового договору про транзит газу.

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