Украина передала России и ЕС проект нового договора о транзите газа

Украина передала России и Европейскому Союзу проект нового договора о транзите российского газа. Об этом после проведения трехсторонних переговоров о транзите газа журналистам сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передают Українські Новини.

"Украина передала сторонам проекты договоров. Это дорожная карта, как мы до до 1 января года получим независимого сертифицированного оператора, проект договора об интерконнекторе и проект договора про транспортирование", - сказал он.

Оржель подчеркнул, что Украина намерена двигаться максимально активно для подписания договора полностью в соответствии с европейскими нормами.

Также он не исключает риска неподписания договора о транзите газа.

При этом объемы транзита и длительность контракта будет обсуждаться на следующих трехсторонних переговорах.

Как сообщали Українські Новини, Россия готова бронировать мощности украинской ГТС для транзита газа

Тем временем Украина на трехсторонних переговорах была намерена договариваться с Евросоюзом и Россией о контракте на транзит природного газа на 10 лет в объемах до 90 млрд куб. м в год.