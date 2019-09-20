У екс-військового, який погрожував підірвати міст Метро, в Києві немає житла, він жив у машині, - прокуратура

Екс-військовий Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро та над яким зараз проходить суд, не має місця проживання в Києві і проживав в автомобілі.\r\nПро це на суді сказав прокурор, передають Українські Новини.\r\nВін зазначив, що Белько був звільнений з армії 2 місяці тому.\r\nЦя подія призвела до його переїзду в Київ і розставання з дівчиною.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"У Києві він був 2 тижні і фактично жив у авто", - зазначив прокурор.\r\nЗа його словами, Белько був упевнений в стеженні і підготовці провокації проти нього.\r\nСаме з цією метою він здійснив свою акцію на мосту.\r\nПрокуратура вважає, що підозрюваний небезпечний для суспільства і повинен бути поміщений у СІЗО.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож прокуратура протестує проти його звільнення на поруки або під домашній арешт.\r\nЗокрема, у сторони обвинувачення є обґрунтовані підозри стверджувати, що Белько приховує наявну у нього зброю та боєприпаси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція вирішила не вручати підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві екс-військовому Олексію Белько, який погрожував підірвати міст Метро у Києві.\r\nА тим часом Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить суд віддати йому на поруки підозрюваного, чим дуже сильно були обурені соцмережі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n