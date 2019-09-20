У екс-військового, який погрожував підірвати міст Метро, в Києві немає житла, він жив у машині, - прокуратура

Екс-військовий Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро та над яким зараз проходить суд, не має місця проживання в Києві і проживав в автомобілі.

Про це на суді сказав прокурор, передають Українські Новини.

Він зазначив, що Белько був звільнений з армії 2 місяці тому.

Ця подія призвела до його переїзду в Київ і розставання з дівчиною.

"У Києві він був 2 тижні і фактично жив у авто", - зазначив прокурор.

За його словами, Белько був упевнений в стеженні і підготовці провокації проти нього.

Саме з цією метою він здійснив свою акцію на мосту.

Прокуратура вважає, що підозрюваний небезпечний для суспільства і повинен бути поміщений у СІЗО.

Також прокуратура протестує проти його звільнення на поруки або під домашній арешт.

Зокрема, у сторони обвинувачення є обґрунтовані підозри стверджувати, що Белько приховує наявну у нього зброю та боєприпаси.

Як повідомляли Українські Новини, поліція вирішила не вручати підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві екс-військовому Олексію Белько, який погрожував підірвати міст Метро у Києві.

А тим часом Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить суд віддати йому на поруки підозрюваного, чим дуже сильно були обурені соцмережі.