В Киеве проходит суд над угрожавшим взорвать мост Метро экс-военным

Днепровский районный суд Киева начал избирать меру пресечения экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом сказала судья Юлия Иванина, передают Українськi Новини.

Заседание началось около 14:40.

Белько заявил, что раскаивается в своем поступке.

"Я понимаю, что это конченный поступок, но другого выхода не нашел", - сказал он.

Одной из причин своего поступка Белько назвал безосновательное увольнение его из армии.

Экс-военный сказал, что он является уроженцем Ялты и зарегистрирован как внутрене перемещенное лицо.

При этом в аннексированном Россией Крыму остался его 16-летний сын.

В начале заседания судья сообщила, что получены заявления от министра внутренних дел Арсена Авакова и депутата Верховной Рады Яны Зинкевич ("Евросолидарность") о взятии подсудимого на поруки.

Как сообщали Українськi Новини, угрожавшего взорвать мост Метро террориста просит арестовать прокуратура.

Ранее полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве. В полиции отрицают, что у угрожавшего взорвать мост военного были политические требования.