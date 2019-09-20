В Киеве проходит суд над угрожавшим взорвать мост Метро экс-военным

Днепровский районный суд Киева начал избирать меру пресечения экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.\r\nОб этом сказала судья Юлия Иванина, передают Українськi Новини.\r\nЗаседание началось около 14:40.\r\nБелько заявил, что раскаивается в своем поступке.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Я понимаю, что это конченный поступок, но другого выхода не нашел", - сказал он.\r\nОдной из причин своего поступка Белько назвал безосновательное увольнение его из армии.\r\nЭкс-военный сказал, что он является уроженцем Ялты и зарегистрирован как внутрене перемещенное лицо.\r\nПри этом в аннексированном Россией Крыму остался его 16-летний сын.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ начале заседания судья сообщила, что получены заявления от министра внутренних дел Арсена Авакова и депутата Верховной Рады Яны Зинкевич ("Евросолидарность") о взятии подсудимого на поруки.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, угрожавшего взорвать мост Метро террориста просит арестовать прокуратура.\r\nРанее полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве. В полиции отрицают, что у угрожавшего взорвать мост военного были политические требования.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n