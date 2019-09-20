Ясько стала головою української делегації в ПАРЄ

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи обрала депутата Верховної Ради Єлизавету Ясько ("Слуга народу") головою делегації.

Відповідне рішення було прийнято на зборах делегації, передають Українські новини.

Першим заступником голови обрано парламентарій Сергій Соболєв ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), заступником - Рустем Умеров ("Голос"). Фракції у Верховній Раді визначили кандидатури української делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 17 вересня.

Як повідомляли Українські новини, Британія просить переглянути членство Росії в ПАРЄ через порушення прав людини. Після повернення в ПАРЄ Росія повинна виплатити понад 50 мільйонів євро прострочених внесків.

Україна переплатила понад 80 тис. євро ПАРЄ, намагаючись компенсувати відсутність внесків РФ.

Тим часом Богдан розповів про психічно хворих депутатів "Слуги народу".