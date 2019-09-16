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16 сентября 2019, понедельник, 12:52 357
Верховная Рада и партии 2019-09-16T13:18:06+03:00
Українські Новини
Богдан рассказал о психически больных депутатах "Слуги народа"

Богдан рассказал о психически больных депутатах "Слуги народа"

Андрей Богдан. Фото: пресс-служба Президента
Андрей Богдан. Фото: пресс-служба Президента

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан заявляет, что во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде присутствуют психически больные депутаты.

Об этом он сказал в интервью изданию "ВВС Украина", передают Українськi Новини.

"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным - что мы можем сделать", - ответил он на вопрос о жалобах некоторых депутатов "Слуги народа" о желании фракции превратить их в "ручных животных".

Богдан добавил, что пока депутаты жалуются, но остаются во фракции, - они часть команды, если же они покинут команду - то будут расценены как враги.

Богдан также прокомментировал случаи кнопкодавства во фракции "Слуга народа".

"Мы все считаем, что кнопкодавство - это зло. Но также мы все считаем, что "хайп" по двум людям - один пошел в туалет и попросил товарища нажать кнопку", - сказал он.

На ремарку журналиста о том, что "с голубого ручейка начинается река" Богдан спросил, пытался ли тот "поразить его глубиной своего ума".

Богдана также спросили, не обидели ли его слова Зеленского в фильме о 100 днях его президентства о том, что Богдан ссорится с журналистами и ему необходимо успокоиться.

"Он меня постоянно успокаивает, меня это преследует еще с детского сада, когда мои родители меня постоянно успокаивали", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Богдан обвиняет СМИ в коррупции и нарушении журналистских стандартов.


Ранее "французский жандарм" надел наручники на Богдана в Сен-Тропе. 

Кроме того, Богдан требовал не пускать людей в Днипре в троллейбус к Зеленскому.

Больше новостей о: BBC Партия "Слуга народа" Богдан Андрей

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