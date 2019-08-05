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05 августа 2019, понедельник, 08:58 96
Внешняя политика 2019-08-05T09:41:39+03:00
Українські Новини
Британия просит пересмотреть членство России в ПАСЕ из-за нарушений прав человека

Британия просит пересмотреть членство России в ПАСЕ из-за нарушений прав человека

Флаги Британии и ЕС. Фото: vladtime
Флаги Британии и ЕС. Фото: vladtime

В то время, как Россия заплатит Совету Европы все долги после восстановления их в правах, глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы в связи с массовыми задержаниями и избиениями демонстрантов в Москве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление депутата-консерватора, постоянного представителя Великобритании в Совете Европы Кристофера Ивона в Facebook.

"Всего несколько недель назад ПАСЕ проголосовала, чтобы восстановить права Федерации, и уже понятно, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАСЕ. Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре и нам нужно будет вернуться к нему, когда ПАСЕ соберется на свою финальную пленарную сессию в начале октября. Картины, которые мы наблюдали (в Москве - ред.), являются недопустимыми и неслыханными", - подчеркнул он.

"Телевизионные сюжеты показывают, что методы, которые используются для "поддержания порядка" во время предвыборного этапа выборов в Московскую городскую думу, является вовсе не пропорциональными любой угрозе общественному порядку. Жестокость, с которой дубинки используются мужчинами, которые могут не быть обычними офицерами полиции, однозначно крайне недопустима в любом цивилизованном обществе", - сказал Гейл.

"Российская Федерация нарушает Конвенцию о правах человека, и реакция на мирные демонстрации четко показывает, почему подавляющее большинство членов делегации парламента Великобритании, из всех партий, продолжило сопротивляться восстановлению прав российской делегации и поддержало сохранение санкций до такого времени, пока Российская Федерация не будет намерена и способна соблюдать положения Конвенции", - говорит Гейл.

Как сообщали Українські Новини, посол заявил, что ПАСЕ требовала от России освобождения моряков для возвращения в ассамблею.

Тем временем Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ.

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