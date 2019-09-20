У Києві проходить суд над екс-військовим, який погрожував підірвати міст Метро

Дніпровський районний суд Києва почав обирати запобіжний захід екс-військовому Олексію Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.\r\nПро це сказала суддя Юлія Іваніна, передають Українські Новини.\r\nЗасідання почалося близько 14:40.\r\nБелько заявив, що розкаюється у своєму вчинку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Я розумію, що це кінчений вчинок, але іншого виходу не знайшов", - сказав він.\r\nОднією з причин свого вчинку Белько назвав безпідставне звільнення його з армії.\r\nЕкс-військовий сказав, що він є уродженцем Ялти і зареєстрований як внутрішньо переміщена особа.\r\nПри цьому в анексованому Росією Криму залишився його 16-річний син.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНа початку засідання суддя повідомила, що отримані заяви від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і депутата Верховної Ради Яни Зінкевич ("Євросолідарність") про взяття підсудного на поруки.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, терориста, погрожував підірвати міст Метро, просить заарештувати прокуратура.\r\nРаніше поліція вирішила не вручати підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві екс-військовому Олексію Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. У поліції заперечують, що у військового, який погрожував підірвати міст, були політичні вимоги.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n