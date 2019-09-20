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20 вересня 2019, пʼятниця, 15:23 27
Судова влада 2019-09-20T17:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві проходить суд над екс-військовим, який погрожував підірвати міст Метро

У Києві проходить суд над екс-військовим, який погрожував підірвати міст Метро

Дніпровський районний суд Києва почав обирати запобіжний захід екс-військовому Олексію Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Про це сказала суддя Юлія Іваніна, передають Українські Новини.

Засідання почалося близько 14:40.

Белько заявив, що розкаюється у своєму вчинку.

"Я розумію, що це кінчений вчинок, але іншого виходу не знайшов", - сказав він.

Однією з причин свого вчинку Белько назвав безпідставне звільнення його з армії.

Екс-військовий сказав, що він є уродженцем Ялти і зареєстрований як внутрішньо переміщена особа.

При цьому в анексованому Росією Криму залишився його 16-річний син.

На початку засідання суддя повідомила, що отримані заяви від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і депутата Верховної Ради Яни Зінкевич ("Євросолідарність") про взяття підсудного на поруки.

Як повідомляли Українські Новини, терориста, погрожував підірвати міст Метро, просить заарештувати прокуратура.

Раніше поліція вирішила не вручати підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві екс-військовому Олексію Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві. У поліції заперечують, що у військового, який погрожував підірвати міст, були політичні вимоги.

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