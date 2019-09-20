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20 вересня 2019, пʼятниця, 13:20 15
Верховна Рада і партії 2019-09-20T13:21:17+03:00
Українські Новини
Рада призначила Штучного керівником апарату парламенту

Рада призначила Штучного керівником апарату парламенту

Рада 9 скликання.
Рада 9 скликання.

Верховна Рада призначила В'ячеслава Штучного керівником апарату парламенту.

За прийняття відповідного проекту постанови проголосували 340 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

До цього новообраний керівник апарату Ради обіймав посаду першого заступника начальника Управління державної охорони, згідно декларації, також є кандидатом юридичних наук, директором Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником начальника Управління державної охорони Штучного замість Володимира Дахновського.

20 вересня Володимир Зеленський призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова на посаду голови відомства.

Також Зеленський призначив Никифоренко першим заступником голови Держприкордонслужби, Ченчика - заступником.

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