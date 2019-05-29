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29 мая 2019, среда, 21:40 370
Президент 2019-05-29T21:40:21+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил замначальника управления госохраны Штучного

Зеленский назначил замначальника управления госохраны Штучного

Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем начальника Управления государственной охраны Вячеслава Штучного вместо Владимира Дахновского.

Об этом говорится в соответствующих указах №335 и №336, передают Українськi Новини.

Штучный - кандидат юридических наук, директор Института Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил начальником Управления госохраны Оцерклевича вместо Гелетея.

Также Зеленский назначил начальником Службы безопасности Президента Донца.

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