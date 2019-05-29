Зеленский назначил замначальника управления госохраны Штучного

Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем начальника Управления государственной охраны Вячеслава Штучного вместо Владимира Дахновского.\r\nОб этом говорится в соответствующих указах №335 и №336, передают Українськi Новини.\r\nШтучный - кандидат юридических наук, директор Института Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил начальником Управления госохраны Оцерклевича вместо Гелетея.\r\nТакже Зеленский назначил начальником Службы безопасности Президента Донца.