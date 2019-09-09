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09 сентября 2019, понедельник, 22:45 15
Президент 2019-09-09T22:46:10+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил Никифоренко первым зампредседателя Госпогранслужбы, Ченчика - заместителем

Зеленский назначил Никифоренко первым зампредседателя Госпогранслужбы, Ченчика - заместителем

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Никифоренко первым заместителем председателя Государственной пограничной службы, Вадима Ченчика - заместителем председателя.

Об этом говорится в указах Президента №673 и №674 от 9 сентября, передают Українськi Новини.

"Назначить Никифоренко Владимира Степановича первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины", - сказано в указе №674.

До этого Никифоренко работал заместителем начальника управления социально-гуманитарного обеспечения и психологической работы - начальником отдела в администрации Госпогранслужбы.

Согласно указу № 673, Ченчик назначен на должность заместителя председателя службы.

До этого он работал в восточном региональном управлении Госпогранслужбы помощником начальника регионального управления по международному сотрудничеству.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя Артура Пименова.

31 мая Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Госпогранслужбы, а 14 июня назначил на нее Сергея Дейнеко.

Больше новостей о: Госпогранслужба Назначение на должность Владимир Зеленский Владимир Никифоренко Вадим Ченчик

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