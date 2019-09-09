Зеленский назначил Никифоренко первым зампредседателя Госпогранслужбы, Ченчика - заместителем

Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Никифоренко первым заместителем председателя Государственной пограничной службы, Вадима Ченчика - заместителем председателя.

Об этом говорится в указах Президента №673 и №674 от 9 сентября, передают Українськi Новини.



"Назначить Никифоренко Владимира Степановича первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины", - сказано в указе №674.



До этого Никифоренко работал заместителем начальника управления социально-гуманитарного обеспечения и психологической работы - начальником отдела в администрации Госпогранслужбы.



Согласно указу № 673, Ченчик назначен на должность заместителя председателя службы.



До этого он работал в восточном региональном управлении Госпогранслужбы помощником начальника регионального управления по международному сотрудничеству.



Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя Артура Пименова.



31 мая Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Госпогранслужбы, а 14 июня назначил на нее Сергея Дейнеко.