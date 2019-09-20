підписатися на розсилку
24.45 24.8
26.85 27.4
˟
20 вересня 2019, пʼятниця, 11:54 15
Верховна Рада і партії 2019-09-20T14:15:03+03:00
Українські Новини
Вакарчук збирається виступати в Мінську безкоштовно

Вакарчук збирається виступати в Мінську безкоштовно

Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук.

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук не має наміру отримувати гонорар за концерт в Мінську (Білорусь), який відбудеться у п'ятницю, 20 вересня, о 20:00.

Про це Українським Новинам повідомив прес-секретар фракції Ярема Дух.

"На концерті в Мінську він сьогодні буде і, наскільки мені відомо, у Вакарчука гонорару не буде. Гурт ("Океан Ельзи") буде отримувати (гонорар), але Вакарчук не буде", - сказав він.

Дух також наголосив, що ведення концертної діяльності не суперечить українському законодавству і Вакарчук не має наміру припиняти концертну діяльність, коли це не буде заважати його першочерговим зобов'язанням - законодавчій діяльності.

При цьому сам Вакарчук відмовився коментувати агентству непарламентську діяльність.

Як повідомляли Українські Новини, якщо засідання Ради затягнеться, Вакарчук його прогуляє заради концерту в Мінську. Також Вакарчук прийшов на засідання парламенту в день концерту в Білорусі 20 вересня.

Раніше на День Києва Вакарчук влаштовував "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на галявині ВДНГ.

Більше новин про: Концерт Гонорар Святослав Вакарчук партія "Голос"

Архів
Новини
Платформа Бойка хоче, щоб Рада прийняла закон "Про опозицію" 13:51
Українські перевізники переплатили за міжнародні дозволи в 2016-2018 роках понад 20 млн гривень, – ЗМІ 13:31
Мінусова температура і дощі: на українців чекає холодна субота 13:28 Карта
Рада призначила Штучного керівником апарату парламенту 13:20
Нова електроенергія з Білорусі з'явилася в Україні 13:03
більше новин
Медведчук заявив, що українська влада не має наміру виконувати Мінські угоди 17:23
"Роттердам+" не є найбільшим злом, – Прокіп 11:19
Фонд державних земель сільгосппризначення може забезпечити приплив інвестицій в українську економіку, - Тимченко 12:35
Вплив олігарха Коломойського на президента Зеленського викликає занепокоєння, - Le Monde 12:50
У п'ятницю по всій країні пройде акція аграріїв проти продажу української землі іноземцям, - Дикун 15:50
більше новин
НАБУ відкрило справу проти Смолія 08:51
Олександр Єфремов в суді.Українське Фото
Суд скасував домашній арешт Єфремова 10:04
У Києві на всіх мостах шукають вибухівку 20:52 Доповнено
Міст Метро. Скріншот youtube/shkiperbest
Невідомий відкрив стрілянину і загрожує підірвати міст Метро в Києві 18:02
Євробляхи поділять на дві категорії: Мінінфраструктури ініціює новий порядок розмитнення 10:43
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok