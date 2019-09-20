Вакарчук збирається виступати в Мінську безкоштовно

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук не має наміру отримувати гонорар за концерт в Мінську (Білорусь), який відбудеться у п'ятницю, 20 вересня, о 20:00.

Про це Українським Новинам повідомив прес-секретар фракції Ярема Дух.

"На концерті в Мінську він сьогодні буде і, наскільки мені відомо, у Вакарчука гонорару не буде. Гурт ("Океан Ельзи") буде отримувати (гонорар), але Вакарчук не буде", - сказав він.

Дух також наголосив, що ведення концертної діяльності не суперечить українському законодавству і Вакарчук не має наміру припиняти концертну діяльність, коли це не буде заважати його першочерговим зобов'язанням - законодавчій діяльності.

При цьому сам Вакарчук відмовився коментувати агентству непарламентську діяльність.

Як повідомляли Українські Новини, якщо засідання Ради затягнеться, Вакарчук його прогуляє заради концерту в Мінську. Також Вакарчук прийшов на засідання парламенту в день концерту в Білорусі 20 вересня.

Раніше на День Києва Вакарчук влаштовував "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на галявині ВДНГ.