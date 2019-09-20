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20 вересня 2019, пʼятниця, 11:17 5
Фінанси 2019-09-20T11:23:09+03:00
Українські Новини
Перед вихідними рубль обвалився у київських обмінниках

Перед вихідними рубль обвалився у київських обмінниках

У п'ятницю, 20 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 19 вересня, подешевшав на 3 копійки і становить 3,42 грн за 10 рублів.Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля виріс на 3 копійки до 3,93 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 20 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,42 3,93
Максимальний 3,74 5,00
Мінімальний 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 9 коп. у четвер також зміцнився на 9 коп. до 24,56 UAH/USD.

Тим часом долар впав до мінімуму за три роки. Рекордно низького значення курс долара і євро досяг не влітку, як завжди, а вже восени, коли зазвичай гривня послаблюється. Це означає, що фактор сезонності вже не справляє вирішального впливу на курс гривні, як це було останні п'ять років – з тих пір, як НБУ відмовився від фіксованого курсу і відпустив гривню у (майже) вільне плавання.

Перед вихідними гривня знову підскочила: офіційний курс на 20 вересня.

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