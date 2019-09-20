Перед вихідними рубль обвалився у київських обмінниках

У п'ятницю, 20 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 19 вересня, подешевшав на 3 копійки і становить 3,42 грн за 10 рублів.Про це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу рубля виріс на 3 копійки до 3,93 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 20 вересня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,42\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,30\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 9 коп. у четвер також зміцнився на 9 коп. до 24,56 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТим часом долар впав до мінімуму за три роки. Рекордно низького значення курс долара і євро досяг не влітку, як завжди, а вже восени, коли зазвичай гривня послаблюється. Це означає, що фактор сезонності вже не справляє вирішального впливу на курс гривні, як це було останні п'ять років – з тих пір, як НБУ відмовився від фіксованого курсу і відпустив гривню у (майже) вільне плавання.\r\nПеред вихідними гривня знову підскочила: офіційний курс на 20 вересня.