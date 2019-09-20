Перед выходными гривна снова подскочила: официальный курс на 20 сентября

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20-22 сентября, на 5,23 коп. до 24,6176 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 сентября, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3070,2939\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2461,7559\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2483,5235\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n228,0617\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8333\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2724,4253\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 9 коп. в четверг также укрепился на 9 коп. до 24,56 UAH\/USD.\r\nТем временем доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривня ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривню в (почти) свободное плавание.