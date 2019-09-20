Перед выходными гривна снова подскочила: официальный курс на 20 сентября

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20-22 сентября, на 5,23 коп. до 24,6176 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 сентября, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3070,2939 100 долларов США 2461,7559 100 швейцарских франков 2483,5235 1000 иен 228,0617 10 российских рублей 3,8333 100 евро 2724,4253

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 9 коп. в четверг также укрепился на 9 коп. до 24,56 UAH/USD.

Тем временем доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривня ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривню в (почти) свободное плавание.