Гривна на межбанке подскочила

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 9 коп. в четверг также укрепился на 9 коп. до 24,56 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,63-24,67 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,58-24,61 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,55-24,57 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 11,39% с 27,72 UAH/USD до 24,56 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, доллар упал до минимума за три года. По прогнозам, рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривня ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривню в (почти) свободное плавание.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 сентября, на 9,46 коп. до 24,6699 UAH/USD.