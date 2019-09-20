Перед вихідними євро і долар впали в обмінниках

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 19 вересня на 6,83 коп. до 24,7563 UAH/USD, курс купівлі знизився на 10,98 коп. до 24,4250 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 10,69 коп. до 26,8697 UAH/EUR, курс продажу знизився на 6,60 коп. до 27,3940 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,4250 24,7563 26,8697 27,3940 3,42 3,93 Максимальний 24,5200 25,0000 27,0800 27,7000 3,74 5,00 Мінімальний 24,0000 24,5900 26,0000 27,2000 2,30 3,76

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 9 коп. у четвер також зміцнився на 9 коп. до 24,56 UAH/USD.

Тим часом долар впав до мінімуму за три роки. Рекордно низького значення курс долара і євро досяг не влітку, як завжди, а вже восени, коли зазвичай гривня послаблюється. Це означає, що фактор сезонності вже не справляє вирішального впливу на курс гривні, як це було останні п'ять років – з тих пір, як НБУ відмовився від фіксованого курсу і відпустив гривню у (майже) вільне плавання.

Перед вихідними гривня знову підскочила: офіційний курс на 20 вересня.