Перед вихідними євро і долар впали в обмінниках

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 19 вересня на 6,83 коп. до 24,7563 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 10,98 коп. до 24,4250 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 10,69 коп. до 26,8697 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 6,60 коп. до 27,3940 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,4250\r\n24,7563\r\n26,8697\r\n27,3940\r\n3,42\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n24,5200\r\n25,0000\r\n27,0800\r\n27,7000\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,0000\r\n24,5900\r\n26,0000\r\n27,2000\r\n2,30\r\n3,76\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 9 коп. у четвер також зміцнився на 9 коп. до 24,56 UAH\/USD.\r\nТим часом долар впав до мінімуму за три роки. Рекордно низького значення курс долара і євро досяг не влітку, як завжди, а вже восени, коли зазвичай гривня послаблюється. Це означає, що фактор сезонності вже не справляє вирішального впливу на курс гривні, як це було останні п'ять років – з тих пір, як НБУ відмовився від фіксованого курсу і відпустив гривню у (майже) вільне плавання.\r\nПеред вихідними гривня знову підскочила: офіційний курс на 20 вересня.