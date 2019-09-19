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19 вересня 2019, четвер, 21:04 24
Економіка 2019-09-19T22:30:03+03:00
Українські Новини
Приватбанк заявляє про запланований 20 вересня мітинг працівників НФЗ біля офісу банку

Приватбанк заявляє про запланований 20 вересня мітинг працівників НФЗ біля офісу банку

Приватбанк Фото: Приватбанк
Приватбанк Фото: Приватбанк

ПриватБанк отримав інформацію про підготовлений 20 вересня пікет співробітників Нікопольського заводу феросплавів біля головного офісу банку у Дніпрі. Про це повідомляє прес-служба банку.

Організація акції протесту робітників заводу, який не є клієнтом ПриватБанку і не має договірних відносин з банком, може бути черговою спробою дестабілізації роботи найбільшого банку країни.

"Використання простих робітників підприємства, одним із власників якого є структури колишніх акціонерів ПриватБанку, для організованого тиску на банк, викликає багато питань", - прокоментували в прес-службі.

Як повідомляли Українські Новини, в головний офіс Приватбанку в Дніпрі нагрянула поліція з обшуком, а Коломойський стверджує, що не обговорював із Зеленським Приватбанк.

Раніше Приватбанк викрили в порушенні фінмоніторингу.

Крім того, в п'ятницю, 13 вересня, у Києві перестали працювати термінали Приватбанку в магазинах, також відзначалися проблеми зі зняттям грошей з банкоматів за картками банку.

У минулому році, влітку в Приватбанку також стався масштабний збій - всі сервіси і термінали не працювали.

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