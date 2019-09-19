Приватбанк заявляє про запланований 20 вересня мітинг працівників НФЗ біля офісу банку

ПриватБанк отримав інформацію про підготовлений 20 вересня пікет співробітників Нікопольського заводу феросплавів біля головного офісу банку у Дніпрі. Про це повідомляє прес-служба банку.

Організація акції протесту робітників заводу, який не є клієнтом ПриватБанку і не має договірних відносин з банком, може бути черговою спробою дестабілізації роботи найбільшого банку країни.



"Використання простих робітників підприємства, одним із власників якого є структури колишніх акціонерів ПриватБанку, для організованого тиску на банк, викликає багато питань", - прокоментували в прес-службі.



Як повідомляли Українські Новини, в головний офіс Приватбанку в Дніпрі нагрянула поліція з обшуком, а Коломойський стверджує, що не обговорював із Зеленським Приватбанк.

Раніше Приватбанк викрили в порушенні фінмоніторингу.



Крім того, в п'ятницю, 13 вересня, у Києві перестали працювати термінали Приватбанку в магазинах, також відзначалися проблеми зі зняттям грошей з банкоматів за картками банку.



У минулому році, влітку в Приватбанку також стався масштабний збій - всі сервіси і термінали не працювали.