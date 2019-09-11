В главный офис "Приватбанка" в Днипре нагрянула полиция с обыском

Полиция проводит следственные действия в главном офисе Приватбанка в Днипре по делу о злоупотреблениях служебным положением.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.\r\n"Идут следственные действия", - сказали в пресс-службе.\r\nСледственные действия связаны с делом, открытым по статье 364 Уголовного кодекса.\r\nВ пресс-службе не смогли сообщить, идут ли обыски или же выемка документов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Верховная Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления национализированного Приватбанка Дмитрия Дубилета.\r\n18 апреля Окружной административный суд Киева отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.\r\nРуководство страны раскритиковало это решение. Порошенко инициировал уголовное производство против Окружного админсуда Киева за решение по Приватбанку.