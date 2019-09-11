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11 сентября 2019, среда, 14:32 138
Силовые структуры 2019-09-11T14:47:45+03:00
Українські Новини
В главный офис "Приватбанка" в Днипре нагрянула полиция с обыском

В главный офис "Приватбанка" в Днипре нагрянула полиция с обыском

Офис
Офис "Приватбанка". Фото: 24 канал

Полиция проводит следственные действия в главном офисе Приватбанка в Днипре по делу о злоупотреблениях служебным положением.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

"Идут следственные действия", - сказали в пресс-службе.

Следственные действия связаны с делом, открытым по статье 364 Уголовного кодекса.

В пресс-службе не смогли сообщить, идут ли обыски или же выемка документов.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления национализированного Приватбанка Дмитрия Дубилета.

18 апреля Окружной административный суд Киева отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Руководство страны раскритиковало это решение. Порошенко инициировал уголовное производство против Окружного админсуда Киева за решение по Приватбанку.

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