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03 июня 2019, понедельник, 09:16 1089
Финансы 2019-06-03T09:19:34+03:00
Українські Новини
Приватбанк уличили в нарушении финмониторинга

Приватбанк уличили в нарушении финмониторинга

Национальный банк в мае применил к Приватбанку меру воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в мае 2019 применил к Приватбанку меру воздействия в виде письменного предостережения за непредставление по запросу специально уполномоченного органа информации.

Национальный банк с 31 августа 2016 постоянно информирует общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Как сообщали Українські Новини, Приватбанк обжаловал решение суда о незаконности процедуры национализации.

Национальный банк заявляет, что экс-акционер Приватбанка Игорь Коломойский пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов.

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