Якщо засідання Ради завтра затягнеться, Вакарчук його прогуляє заради концерту в Мінську

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук має намір відвідати засідання парламенту і дати концерт в Мінську (Білорусь) у п'ятницю, 20 вересня.\r\nПро це Українським Новинам повідомив керівник прес-служби партії "Голос" Ярема Дух.\r\n"Ми від своїх обіцянок не відмовляємося. Якщо концерт призначено, то він буде", - сказав Дух.\r\nСам Вакарчук запевнив агентство, що має намір бути присутнім на засіданні.\r\nПрес-секретар зазначив, що у разі проведення засідання до 18:00 і пізніше парламентарій залишить засідання, щоб встигнути на концерт.\r\nУ п'ятницю відбудеться засідання Ради, але в графіку не вказується, чи буде воно коротким до 14:00 або повним.\r\nУ той же час о 20:00 в Мінську починається концерт Вакарчука.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на День Києва Вакарчук влаштовував "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на галявині ВДНГ. \r\nА перед першим робочим днем в Раді Вакарчук виступав на ювілеї ТНМК. \r\nРаніше стало відомо, що партія Вакарчука витратила на виборчу кампанію більше 100 млн гривень.