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19 вересня 2019, четвер, 18:14 8
Верховна Рада і партії 2019-09-19T18:25:34+03:00
Українські Новини
Якщо засідання Ради завтра затягнеться, Вакарчук його прогуляє заради концерту в Мінську

Якщо засідання Ради завтра затягнеться, Вакарчук його прогуляє заради концерту в Мінську

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук має намір відвідати засідання парламенту і дати концерт в Мінську (Білорусь) у п'ятницю, 20 вересня.

Про це Українським Новинам повідомив керівник прес-служби партії "Голос" Ярема Дух.

"Ми від своїх обіцянок не відмовляємося. Якщо концерт призначено, то він буде", - сказав Дух.

Сам Вакарчук запевнив агентство, що має намір бути присутнім на засіданні.

Прес-секретар зазначив, що у разі проведення засідання до 18:00 і пізніше парламентарій залишить засідання, щоб встигнути на концерт.

У п'ятницю відбудеться засідання Ради, але в графіку не вказується, чи буде воно коротким до 14:00 або повним.

У той же час о 20:00 в Мінську починається концерт Вакарчука.

Як повідомляли Українські Новини, на День Києва Вакарчук влаштовував "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на галявині ВДНГ.

А перед першим робочим днем в Раді Вакарчук виступав на ювілеї ТНМК.

Раніше стало відомо, що партія Вакарчука витратила на виборчу кампанію більше 100 млн гривень.

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