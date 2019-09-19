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19 сентября 2019, четверг, 14:44 34
Шоу-бизнес 2019-09-19T16:45:03+03:00
Українські Новини
Завтра депутат Вакарчук даст концерт в Минске

Завтра депутат Вакарчук даст концерт в Минске

Святослав Вакарчук. Фото: Facebook/sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук. Фото: Facebook/sviatoslav.vakarchuk

Впервые после двухлетнего перерыва группа "Океан Эльзи" с их вокалистом Святославом Вакарчуком, возглавляет фракцию "Голос", вернется в Беларусь с единственным выступлением, передается в сообщении на "Аfisha"

Специально для поклонников ОЭ обещают трехчасовой концерт с нестандартной сценой и видеоинсталяциями. Также это едиственный концерт, который пройдет в Беларуси. На концерте в Минске зрителей ждут новые песни, а также хиты "Обiйми", "Така, як ти", "На небi", "Без бою",  "Майже весна", "Холодно", "Без тебе", "Не йди", "911" и многие другиеН.

В афише на сайте "Арена-Минск" указано, что концерт состоится 20 сентября в Минске на МКСК "Минск-арена".

Виступление Океана Ельзы 20 сентября 2019 в Минске на МКСК Афиша. Фото: Minskarena

В 2017 году ОЕ объявили годовой перерыв в гастрольной и творческой деятельности.

"Хотим немного отдохнуть после наших туров", - рассказывал два года назад лидер группы Святослав Вакарчук. Океан Эльзи вернулись в августе 2018 года: на День независимости Украины музыканты пели 4 часа на стадионе "Олимпийский". Это выступление собрало рекордное количество слушателей - 100 тысяч человек. 

В октябре 2019 года група отметила 25 лет. За это время музыканты выпустили 9 полноформатных альбомов, выступили с концертами почти во всех странах и стали одной из самых известных групп Украины во всем мире. 

Как сообщали Українські Новини, на День Киева Вакарчук хочет устраивал "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ. Ранее перед первым рабочим днем в Раде Вакарчук выступал на юбилее ТНМК

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