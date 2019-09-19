Міжнародний кримінальний суд отримав свідчення від Сенцова проти ФСБ Росії

Звільнений політв'язень, режисер Олег Сенцов заявляє, що дав свідчення Міжнародному кримінальному суду (Гаазький трибунал) проти ФСБ Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю hromadske.ua, передають Українські Новини.

"Те, що там (в російських в'язницях) відбувається, — страшні речі, тому про це треба говорити... Я дав свідчення на ФСБ і на їх дії для Гаазького трибуналу. Зло має бути покаране", - заявив Сенцов.

Свідчення стосувалися незаконних дій і тортур з боку співробітників ФСБ РФ. Режисер зазначив, що свідчення передав через свого адвоката.

Як повідомляли Українські Новини, Олег Сенцов заявив в інтерв'ю hromadske.ua, що вважає щирими дії екс-депутата Верховної Ради Надії Савченко, але підкреслює, що вони були неправильними.

Крім того, раніше прокуратура допитала Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Сенцов був звільнений з полону Росії 7 вересня в рамках обміну 35 на 35. Він був включений у список полонених. Близько 13:30 літак з українцям сів в аеропорту "Бориспіль" (Київська область), а російський літак в аеропорту Москви.