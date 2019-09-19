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19 вересня 2019, четвер, 15:27 8
Політика 2019-09-19T16:30:03+03:00
Українські Новини
Міжнародний кримінальний суд отримав свідчення від Сенцова проти ФСБ Росії

Міжнародний кримінальний суд отримав свідчення від Сенцова проти ФСБ Росії

Олег Сенцов. Фото:
Олег Сенцов. Фото: "Громадське"

Звільнений політв'язень, режисер Олег Сенцов заявляє, що дав свідчення Міжнародному кримінальному суду (Гаазький трибунал) проти ФСБ Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю hromadske.ua, передають Українські Новини.

"Те, що там (в російських в'язницях) відбувається, — страшні речі, тому про це треба говорити... Я дав свідчення на ФСБ і на їх дії для Гаазького трибуналу. Зло має бути покаране", - заявив Сенцов.

Свідчення стосувалися незаконних дій і тортур з боку співробітників ФСБ РФ. Режисер зазначив, що свідчення передав через свого адвоката.

Як повідомляли Українські Новини, Олег Сенцов заявив в інтерв'ю hromadske.ua, що вважає щирими дії екс-депутата Верховної Ради Надії Савченко, але підкреслює, що вони були неправильними.

Крім того, раніше прокуратура допитала Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Сенцов був звільнений з полону Росії 7 вересня в рамках обміну 35 на 35. Він був включений у список полонених. Близько 13:30 літак з українцям сів в аеропорту "Бориспіль" (Київська область), а російський літак в аеропорту Москви.

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