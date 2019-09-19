Это было искренне: Сенцов прокомментировал действия Савченко

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что считает искренними действия экс-депутата Верховной Рады Надежды Савченко, но подчеркивает, что они были неправильными.

Об этом он сообщил в интервью "Громадському", передают Українські Новини.

"То, что она делала, это было искренне. Другое дело, что действия неправильные. Все надеялись, что она что-то сделает полезное и большое для Украины, я, в том числе, на это надеялся. Но у нее не получилось. Что поделать?", - заявил Сенцов.

Режиссер добавил, что сам еще не определился, идти ли в политику и "жизнь покажет". По его словам, ему политики пока ничего не предлагали и на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), который он открыл вместо Президента Владимира Зеленского и выступил с речью, с представителями власти он не общался.

Как сообщали Українськi Новини, бывший генпрокурор Юрий Луценко назвал Савченко инструментом в руках российских спецслужб. 30 июля 2018 года ГПУ и СБУ завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и Рубана по подозрению в терроризме.

Тем временем Сенцов заявил, что вопрос его участия в политике - открытый.