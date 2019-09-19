У вбивці механіка, касира та оператора відібрали арсенал зброї

Співробітники Національної поліції в четвер в ході обшуків вилучили арсенал зброї у підозрюваного у вбивстві трьох працівників автозаправної станції (АЗС) "Фактор" в Миколаєві.

Про це повідомила прес-служба управління Нацполиции в Миколаївській області, передають Українські Новини.

зокрема, правоохоронці вилучили у підозрюваного 2 револьвера, 2 пістолети, 5 споряджених магазинів до пістолетів і понад 100 патронів. Чоловік підозрюється у вбивстві 3 своїх колег: механіка, оператора і касира.

Як повідомляли Українські Новини, 19 вересня поліція затримала підозрюваного у вбивстві 3 співробітників АЗС "Фактор" в Миколаєві. Раніше у Дніпропетровській області правоохоронці затримали жінку, яка тримала на ланцюгу 36-річного сина з групою інвалідності з метою отримання пенсії. Також в Києві оперативники Управління захисту економіки в Києві Нацполиции викрили групу лікарів в корупційній схемі видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих. Тим часом поліції вдалося затримати маніяка-філателіст, який розсилав листи з погрозою вбивства поліцейських.