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03 сентября 2019, вторник, 21:40 45
Жизнь 2019-09-03T22:30:01+03:00
Українські Новини
Правоохранители задержали в Днепропетровской области женщину, которая держала на цепи 36-летнего сына

Правоохранители задержали в Днепропетровской области женщину, которая держала на цепи 36-летнего сына

В Днепропетровской области полицейские задержали женщину, которая держала на цепи собственного 36-летнего сына. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, 3 сентября, сегодня правоохранителям поступил звонок, в котором сообщалось, что в поселке городского типа Солонянское Днепропетровской области 36-летнего мужчину с инвалидностью держала на цепи собственная мать.

"По предварительной информации, у мужчины установлена группа инвалидности, а родственники удерживали его для получения пенсии. Сейчас мужчину освободили и доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Нацполиция задержала женщину, которая приковала цепью собственного сына. Фото:Нацполиция задержала женщину, которая приковала цепью собственного сына. Фото:"Национальная полиция"

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы).

В случае подтверждения преступления, подозреваемой грозит лишение свободы от трех лет.

Как сообщали Українські Новини, в августе, в Днипре задержали женщину, которая держала на цепи 8-летнего мальчика. 

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