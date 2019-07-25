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25 июля 2019, четверг, 11:30 116
Силовые структуры 2019-07-25T11:30:45+03:00
Українські Новини
Маньяк-филателист: Правоохранители с помощью марок установили подозреваемого в рассылке писем с угрозой убийст

Маньяк-филателист: Правоохранители с помощью марок установили подозреваемого в рассылке писем с угрозой убийства полицейских

Марка
Марка "Катерининская церковь Чернигова". Фото: bomarka.com

Правоохранители установили гражданина, подозреваемого в рассылке писем руководителям Национальной полиции с угрозой убийства.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что с 5 января текущего года Главным следственным управлением Национальной полиции расследуется уголовное производство, открытое по факту угроз полицейским начальникам.

"В адрес начальников Главных управлений Нацполиции в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Черкасской, Херсонской, Волынской, Ивано-Франковской, Луганской, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях поступили письма с угрозами убийства последних и руководства Национальной полиции Украины", - сказано в фабуле дела.

Отмечается, что на конвертах, которые поступили в адрес полицейских начальников, имеется почтовая марка с изображением «Катерининской церкви г. Чернигов».

Согласно информации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции  установлено, что 27 марта в 12:35 в отделении почтовой связи №28 в Ровно находилась лицо, которое приобрело 53 марки с изображением «Борис Патон», 12 марок с изображением «Катерининской церкви Чернигова» и 65 конвертов белого цвета.

Допрошенный в качестве свидетеля оператор почтовой связи сообщила, что 7 декабря 2018 года в магазин филателии почтового отделения для продажи поступило около 600 почтовых марок с изображением «Катерининской церкви Чернигова», из которых по 26 декабря включительно было продано 164 марки.

26 декабря 2018 года в магазин филателии почтового отделения зашел неизвестный молодой человек, который приобрел 53 марки с изображением «Борис Патон», 12 марок с изображением «Катерининской церкви Чернигова» и 65 конвертов формата.

Этот человек в почтовом магазине филателии в течение 2018 года находился около трех раз и обычно покупал конверты и марки в количестве от 20 штук.

27 марта текущего года свидетель снова увидела этого гражданина, который получал почтовые отправления.

Полиция предъявила сотруднице почты фотоснимок подозреваемого и та его опознала.

Благодаря данным Ровенского отделения "Укрпочты" установлены паспортные данные подозреваемого, в частности, получена информация, что он получил паспорт в городе Хуст Закарпатской области в 2013 году.

5 июня проведен обыск по месту жительства подозреваемого в ходе которого изъяты вещи и документы.

Кроме компьютерной техники и подозреваемого дома изъят  лист бумаги с оттиском печати Управления здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации и 4 листа бумаги с оттиском печати школы поселка Нижнее Селище.

В июле изъятые документы и техника арестованы по решению суда как вещественные доказательства.

Как сообщали Українськi Новини, 24 судьи Шевченковского районного суда Киева получили сообщения с угрозами от неустановленного лица с именем "Тризуб" 21-22 сентября 2018 года.

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