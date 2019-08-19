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19 августа 2019, понедельник, 13:11 843 Фото
Силовые структуры 2019-08-19T13:37:29+03:00
Українські Новини
В Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной "схеме" выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобол

В Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной "схеме" выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных

Оперативники Управления защиты экономики в Киеве Нацполиции, следователи следственного управления Полиции Киева под процессуальным руководством прокуратуры города Киева провели санкционированные обыски у долностных лиц Национального института рака (НИР) МОЗ Украины, информирует портал mvs.gov.ua.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды от граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд института Рака.

Суммы взяток за назначения и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3 тыс до 70 тыс гривен. Суммы "откатов" за победу в тендере составляли 15-20% от общей стоимости заключенных сделок.

Во время проведения санкционированных обысков в служебных помещениях Национального института Рака и по месту жительства фигурантов было изъято документацию, подтверждающую причастность врачей к противоправной деятельности. Кроме того, в служебном кабинете одного из фигурантов оперативники столичного УЗЭ и следователи киевской полиции изъяли 20 тыс гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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