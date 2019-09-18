подписаться на рассылку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
18 сентября 2019, среда, 22:24 99
Силовые структуры 2019-09-18T22:25:50+03:00
Українські Новини
Полиция задержала подозреваемого в убийстве трех сотрудников АЗС в Николаеве

Полиция задержала подозреваемого в убийстве трех сотрудников АЗС в Николаеве

Сотрудники Национальной полиции в среду задержала подозреваемого в убийстве трех сотрудников автозаправочной станции (АЗС) "Фактор" в Николаеве.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Николаевской области, передают Українські Новини.

"За совершение тройного убийства работников АЗС николаевские полицейские задержали коллегу погибших", - сообщили в ведомстве.

Погибли три работника АЗС: механик, оператор и кассир. Подозреваемый, в момент задержания, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщали Українські Новини, трех сотрудников АЗС застрелили в Николаеве.
Полиция объявила спецоперацию "Сирена" из-за убийства трех сотрудников АЗС в Николаеве.

Также 18 сентября неизвестный застрелил из автоматического оружия заместителя поселкового головы Акимовки Запорожской области. 

В августе текущего года правоохранители задержали 4 подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства двух женщин, которые пропали под Киевом.

Кроме того, 17 августа двое мужчин в Чернигове застрелили пару и угнали их автомобиль. Правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.




Больше новостей о: Убийство Николаев АЗС

Архив
Новости
Задержанный. Фото: МВД
Правоохранители изъяли у угрожавшего взорвать мост Метро карабин и пистолет 23:17
Такси. Фото: titithewriter.com
Из-за огромных вечерних пробок в Киеве таксисты берут до 700 гривен за поездку 22:51
Полиция задержала подозреваемого в убийстве трех сотрудников АЗС в Николаеве 22:24
Фото дня: в Киеве на дорогах и в метро произошел коллапс из-за злоумышленника на мосту Метро 21:57
Угрожавшему взорвать мост Метро мужчине будет оказана психологическая помощь, - МВД 21:51
больше новостей
Гривна растет - доллар падает: чего ожидать в будущем 12:22
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер 06:06 Карта
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер 06:06 Карта
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, еще 60 ранены, - миссия ООН 11:53
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok