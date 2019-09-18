Полиция задержала подозреваемого в убийстве трех сотрудников АЗС в Николаеве

Сотрудники Национальной полиции в среду задержала подозреваемого в убийстве трех сотрудников автозаправочной станции (АЗС) "Фактор" в Николаеве.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Николаевской области, передают Українські Новини.



"За совершение тройного убийства работников АЗС николаевские полицейские задержали коллегу погибших", - сообщили в ведомстве.



Погибли три работника АЗС: механик, оператор и кассир. Подозреваемый, в момент задержания, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.



Как сообщали Українські Новини, трех сотрудников АЗС застрелили в Николаеве.

Полиция объявила спецоперацию "Сирена" из-за убийства трех сотрудников АЗС в Николаеве.



Также 18 сентября неизвестный застрелил из автоматического оружия заместителя поселкового головы Акимовки Запорожской области.



В августе текущего года правоохранители задержали 4 подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства двух женщин, которые пропали под Киевом.

Кроме того, 17 августа двое мужчин в Чернигове застрелили пару и угнали их автомобиль. Правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.







