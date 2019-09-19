Купюра в тисячу гривень: перша партія буде об'ємом у 5 млн штук

Національний банк здійснить першу емісію купюри 1000 гривень в обсязі 5 млн штук у той час, як в НБУ заявили, що випуск банкноти в 1 тисячу гривень не вплине на інфляцію.\r\nПро це під час прес-конференції повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передають Українські Новини.\r\n"Ми плануємо його здійснити в обсязі 5 млн штук", - сказав він.\r\nПри цьому представник НБУ додав, що подальша емісія буде залежати від попиту на цю купюру.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк вирішив ввести банкноту 1 000 гривень з 25 жовтня. На лицьовій стороні нової банкноти буде зображено портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук.\r\nТим часом в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень а з гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні. Також Нацбанк заявляє, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтаревої, яка переховується в Лондоні.\r\nКрім того, НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців.\r\n