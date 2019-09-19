підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.9 27.5
˟
19 вересня 2019, четвер, 11:49 8
Фінанси 2019-09-19T11:58:00+03:00
Українські Новини
Купюра в тисячу гривень: перша партія буде об'ємом у 5 млн штук

Купюра в тисячу гривень: перша партія буде об'ємом у 5 млн штук

Купюра 1000 гривень. Фото: НБУ
Купюра 1000 гривень. Фото: НБУ

Національний банк здійснить першу емісію купюри 1000 гривень в обсязі 5 млн штук у той час, як в НБУ заявили, що випуск банкноти в 1 тисячу гривень не вплине на інфляцію.

Про це під час прес-конференції повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передають Українські Новини.

"Ми плануємо його здійснити в обсязі 5 млн штук", - сказав він.

При цьому представник НБУ додав, що подальша емісія буде залежати від попиту на цю купюру.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк вирішив ввести банкноту 1 000 гривень з 25 жовтня. На лицьовій стороні нової банкноти буде зображено портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук.

Тим часом в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень а з гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні. Також Нацбанк заявляє, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтаревої, яка переховується в Лондоні.

Крім того, НБУ утилізував банкнот на 23 млрд гривень за 5 місяців.

 
Більше новин про: НБУ Купюра Національний банк України нові купюри гривні нові гроші

Архів
Новини
Рада створила Офіс генпрокурора 11:57
Купюра в тисячу гривень: перша партія буде об'ємом у 5 млн штук 11:49
Кличко просить Раду розпустити Київраду 11:40 Доповнено
На полях "Укрлендфармінг" вже зібрали 65% соняшника і очікують на рекордний врожай 11:35
"Роттердам+" не є найбільшим злом, – Прокіп 11:19
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
В четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу 14:15
Законопроект "Про столицю" повинен отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко 18:47
МХП інвестує 5 млн на реалізацію 100 стартапів в українських селах 11:12
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Вимагали хабарі за хіміотерапію: лікарі Інституту раку виманили у хворих виплат на 40 тис. гривень 23:52
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
Олександр Єфремов в суді.Українське Фото
Суд скасував домашній арешт Єфремова 10:04
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok