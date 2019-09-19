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19 вересня 2019, четвер, 07:26 28 Інфографіка
Економіка 2019-09-19T09:45:02+03:00
Українські Новини
Показник середньої зарплати для пенсії зменшився, - Пенсійний фонд

Показник середньої зарплати для пенсії зменшився, - Пенсійний фонд

Пенсії. Фото:
Пенсії. Фото: "Аіф"

Після того, як в Україні запустили пенсійний фонд у смартфоні, за допомогою якого можна оформити "Е-пенсію", відомство затвердило середній показник зарплати для нарахування пенсії за липень на рівні 9 308 гривень 13 копійок.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ) на сторінці у соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Затверджено показник середньої заробітної плати за липень 2019 року, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, показник середньої зарплати для нарахування пенсійних виплат складає 9 308 гривень 13 копійок.

Інфографіка:Інфографіка: "Пенсійний фонд України"/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін врегулював виплату пенсій переселенцям. Також міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що фінансування субсидій скоротять через зростання доходів українців.

Тим часом за рік більше за все виросла пенсія у мешканців Луганської області, найменше - у мешканців Закарпаття.

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