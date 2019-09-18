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18 вересня 2019, середа, 15:17 10
Силові структури 2019-09-18T15:22:53+03:00
Українські Новини
Князєв призначив нового начальника Нацполіції Запорізької області

Князєв призначив нового начальника Нацполіції Запорізької області

Микола Лушпієнко Фото: zhitomir info
Микола Лушпієнко Фото: zhitomir info

Глава Національної поліції Сергій Князєв призначив начальником Головного управління Нацполиции в Запорізькій області Миколу Лушпієнка.

Про це він сказав на брифінгу в Запоріжжі, передають Українські Новини.

Лушпієнко призначений начальником обласної поліції замість Сергія Комісарова. Раніше Лушпієнко очолював поліцію Сумської області.

Князєв зазначив, що це планова ротація керівників обласних управлінь поліції.

Як повідомляли Українські Новини, 17 вересня Князєв призначив начальником Головного управління Нацполиции в Сумській області Руслана Пинягу.

В. о. начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області призначили Васицького.

Раніше голова Національної поліції Сергій Князєв представив нового начальника Головного управління Нацполіції у Київській області Андрія Небитова, а перед цим звільнив главу поліції Київської області Ценова.

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