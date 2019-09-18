Князєв призначив нового начальника Нацполіції Запорізької області

Глава Національної поліції Сергій Князєв призначив начальником Головного управління Нацполиции в Запорізькій області Миколу Лушпієнка.\r\nПро це він сказав на брифінгу в Запоріжжі, передають Українські Новини.\r\nЛушпієнко призначений начальником обласної поліції замість Сергія Комісарова. Раніше Лушпієнко очолював поліцію Сумської області.\r\nКнязєв зазначив, що це планова ротація керівників обласних управлінь поліції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 17 вересня Князєв призначив начальником Головного управління Нацполиции в Сумській області Руслана Пинягу.\r\nВ. о. начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області призначили Васицького.\r\nРаніше голова Національної поліції Сергій Князєв представив нового начальника Головного управління Нацполіції у Київській області Андрія Небитова, а перед цим звільнив главу поліції Київської області Ценова.