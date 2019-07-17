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17 июля 2019, среда, 18:50 120
Силовые структуры 2019-07-17T20:15:02+03:00
Українські Новини
Новым главой полиции Киевской области стал Небытов

Новым главой полиции Киевской области стал Небытов

Глава Национальной полиции Сергей Князев представил нового начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Возглавил полицию Киевской области Андрей Небытов. До этого он занимал должность заместителя начальника областного управления полиции. Председатель Национальной полиции Украины представил нового руководителя сегодня, 17 июля, во время рабочего совещания в Главном управлении полиции Киевской области", - написано в нем.

В совещании участвовали председатель Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян, представители прокуратуры области и других силовых структур Министерства внутренних дел.

Решение о назначении нового руководителя полиции Киевской области было принято после завершения служебного расследования убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлялова в Переяслав-Хмельницком.

По результатам полицейского расследования 12 полицейских были привлечены к ответственности, из них 6 руководителей районного отдела полиции были уволены. 

Руководители управления превентивной деятельности были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сейчас на замещение вакантных должностей в Переяслав-Хмельницком отделе полиции объявлен конкурс из числа действующего полицейского резерва.

Как сообщали Українськi Новини, из-за смерти раненного мальчика в Переяслав-Хмельницком отстранили руководителей полиции Киевской области.

Ранее Князев уволил главу полиции Киевской области Ценова.

Больше новостей о: Нацполиция Сергей Князев Андрей Небытов

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