Князев назначил нового начальника Нацполиции Сумской области

Глава Национальной полиции Сергей Князев назначил начальником Главного управления Нацполиции в Сумской области Руслана Пинягу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев представил нового руководителя полиции Сумской области. Полицию Сумщины возглавил полковник полиции Руслан Пиняга. До этого он занимал должность заместителя начальника департамента стратегических расследований Нацполиции", - сказано в сообщении.

Также Князев отметил, что в целом доверие населения сумского региона к полиции на достаточном уровне, но подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы доверие населения к полиции росло.

Как сообщали Українськi Новини, и.о. начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области назначили Васицкого.

Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев представил нового начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова, а перед этим уволил главу полиции Киевской области Ценова.