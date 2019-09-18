Фінансування субсидій скоротять через зростання доходів українців, - міністр соцполітики

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська пояснює скорочення фінансування житлових субсидій, передбачене у проекті державного бюджету на 2020 рік, зростанням доходів громадян.

Про це Соколовська написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Міністр зазначає, що порівняно з закладеними до держбюджету-2019 55,1 млрд гривень закладених у держбюджет-2020 коштів на субсидію менше, але це скорочення викликане виключно економічними чинниками: за рахунок індексації пенсій, збільшення рівня мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму доходи українців зросли, відповідно зменшився і розмір субсидій, які держава виплачувала громадянам.

При цьому, зі слів Соколовської, витрати на субсидії переглянуто вже в цьому році, і на сьогодні в держбюджеті-2019 на них заплановано близько 47 млрд гривень, яких достатньо.

Таким чином, запевняє міністр, фактично "скорочення" немає і передбаченої на 2020 рік суми вистачить для задоволення потреб усіх категорій населення, які потребують державної допомоги при оплаті комунальних послуг.

"Скорочення витрат не призведе до скорочення одержувачів!", - написала вона.

Соколовська зазначає, що Мінсоцполітики постійно здійснює моніторинг проблем, що виникають у громадян при отриманні субсидій, і на підставі їх звернень готує зміни в порядок надання субсидій.

Наразі опрацьовується питання про внесення змін для посилення ефективності цієї програми і доступності для громадян, що особливо важливо перед початком опалювального періоду.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді скоротити на 7,5 млрд гривень, або на 13,6%, до 47,6 млрд гривень фінансування з держбюджету пільг та житлових субсидій в 2020 році.

Держбюджету-2019 передбачає скорочення фінансування житлових субсидій на 22% до 55,1 млрд гривень.

Тим часом дооманда Зеленського готує загальну перевірку - будуть відбирати пенсії та пільги.