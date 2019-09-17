Кабмин хочет уменьшить финансирование субсидий более чем на 7 млрд в 2020

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сократить на 7,5 млрд гривен, или на 13,6%, до 47,6 млрд гривен финансирование из государственного бюджета льгот и жилищных субсидий в 2020 году.

Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год (№2000), зарегистрированном в Раде 15 сентября, передают Українські Новини.

Эта сумма предусмотрена в числе расходов Министерства социальной политики.

Выплата льгот и жилищных субсидий предусмотрена в денежной форме.

Минсоцполитики в специальном фонде госбюджета предусмотрено 1,15 млрд гривен на модернизацию системы социальной поддержки населения.

Как сообщали Українські Новини, госбюджет-2019 предусматривает сокращение финансирования жилищных субсидий на 22% до 55,1 млрд гривен. При этом в числе расходов Минсоцполитики предусмотрены 20 млрд гривен на выплату льгот и жилищных субсидий в денежной форме, 35,1 млрд гривен - в виде субвенции из госбюджета местным бюджетам.

Первый этап монетизации жилищных субсидий вступил в силу с января 2019 года.

Тем временем команда Зеленского готовит всеобщую проверку: будут отбирать пенсии и льготы.

Ранее на субсидии направили 157 млн гривен в июле: сколько пенсионеров получили наличку.