Кабмин хочет уменьшить финансирование субсидий более чем на 7 млрд в 2020

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сократить на 7,5 млрд гривен, или на 13,6%, до 47,6 млрд гривен финансирование из государственного бюджета льгот и жилищных субсидий в 2020 году.\r\nОб этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год (№2000), зарегистрированном в Раде 15 сентября, передают Українські Новини.\r\nЭта сумма предусмотрена в числе расходов Министерства социальной политики.\r\nВыплата льгот и жилищных субсидий предусмотрена в денежной форме.\r\nМинсоцполитики в специальном фонде госбюджета предусмотрено 1,15 млрд гривен на модернизацию системы социальной поддержки населения.\r\nКак сообщали Українські Новини, госбюджет-2019 предусматривает сокращение финансирования жилищных субсидий на 22% до 55,1 млрд гривен. При этом в числе расходов Минсоцполитики предусмотрены 20 млрд гривен на выплату льгот и жилищных субсидий в денежной форме, 35,1 млрд гривен - в виде субвенции из госбюджета местным бюджетам.\r\nПервый этап монетизации жилищных субсидий вступил в силу с января 2019 года.\r\nТем временем команда Зеленского готовит всеобщую проверку: будут отбирать пенсии и льготы.\r\nРанее на субсидии направили 157 млн гривен в июле: сколько пенсионеров получили наличку.