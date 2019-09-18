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18 вересня 2019, середа, 11:45 12
Силові структури 2019-09-18T12:45:03+03:00
Українські Новини
Українські військові можуть залишити лінію розмежування, - командувач ООС Кравченко

Українські військові можуть залишити лінію розмежування, - командувач ООС Кравченко

Донбас. Фото: Facebook/Оперативне командування
Донбас. Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ" / Operational Command North

Об'єднані сили почали підготовку до відведення військ по всій лінії розмежування на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби операції Об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.

"Ми до цього готові заради поліпшення життя наших громадян і, зрештою, все залежатиме від дзеркальних дій з протилежного боку", - повідомив командувач ООС генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

У повідомленні зазначено, що задача була визначена начальником Генерального штабу Збройних сил Русланом Хомчаком, міністром оборони Андрієм Загороднюком і Президентом Володимиром Зеленським.

Крім того, у Станиці Луганській проходять підготовчі заходи до початку робіт з відновлення мосту. Зокрема, підготовлено майданчик під будівельну техніку і для розміщення будівельних матеріалів, розширено і відновлено дорожнє покриття під'їзної дороги. Також планується запуск додаткового автобуса для громадян.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що були досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування на Донбасі. Тим часом військовий загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, ще двоє поранені. Також збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.

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