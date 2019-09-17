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17 вересня 2019, вівторок, 19:23 12
ЗМІ 2019-09-17T20:45:01+03:00
Українські Новини
"Українська правда" відмовилася брати участь у роботі Ради Зеленського щодо свободи слова

"Українська правда" відмовилася брати участь у роботі Ради Зеленського щодо свободи слова

Роман Кравець. Фото: facebook.com/roman.nekravets
Роман Кравець. Фото: facebook.com/roman.nekravets

Журналіст інтернет-видання "Українська правда" Роман Кравець повідомив, що його видання відмовилося брати участь у роботі Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Друзі, мене не було на Раді з питань свободи слова та захисту журналістів при президенті. Так, я був у списку запрошених. Не пішов, бо "Українська правда" не бере у цьому участі. Дякую", - написав Кравець.

Нагадаємо, 17 липня Офіс Президента України (ОПУ) ініціював створення Ради з питань свободи слова. "Нам важливий діалог з медіаспільнотою, тому ми запускаємо роботу Ради. Вона буде збиратися регулярно", - йдеться у повідомленні прес-служби ОПУ із посиланням на слова заступника керівника Офісу Кирила Тимошенка.

Планувалося, що до складу Ради увійдуть по 1 представнику від кожної редакції центральних засобів масової інформації. Офіс Президента заявив, що орган буде допомагати фіксувати та усувати загрози для свободи слова і прояви цензури. Також серед пріоритетів був вказаний захист прав журналістів на професію, для чого у нього увійдуть і представники силових відомств та медіаюристи.

17 вересня в Офісі Президента провели перше засідання Ради по свободі слова, але результати засідання засекретили.

Як повідомляли Українські Новини, ОПУ запросив на Раду зі свободи слова політика, видавши його за медіаексперта.

Журналіст В'ячеслав Чечило вважає, що ініціатива створення Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України не має перспективи практичного втілення.

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