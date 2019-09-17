Офис Зеленского пригласил на Совет по свободе слова политика, выдав его за медиаэксперта

В состав Совета по свободе слова при Президенте Украины Владимире Зеленском вошел бывший медиаэксперт, который в данный момент является функционером политической партии. Хотя в списке участников Совета он указан как "представитель ОО" (общественной организации).

Так, под №2 в списке приглашенных на заседание Совета представителей ОО значится Роман Головенко.

На самом деле, в данный момент Головенко является заместителем председателя и членом совета Киевской городской организации Украинской галицкой партии. Он давно перестал быть независимым медиаэкспертом, поскольку предпочел общественной политическую деятельность и представляет в общественных вопросах, в первую очередь, позицию партии.

Ранее Роман Головенко уже оказывался в центре скандала, когда одновременно выступал с партийными заявлениями и озвучивал позицию общественной организации "Институт массовой информации" (ИМИ) как руководитель ее юридического отдела. Что противоречит Уставу ИМИ, где содержится прямой запрет на поддержку какой-либо политической силы или институции.

Ранее Головенко действительно был известным медиа-юристом и принимал участие в разработке регулирующего деятельность медиа законодательства. Как, например, ранее являлись главными редакторами СМИ нынешние внепарламентские политики Олег Ляшко или Адам Мартынюк, которых в состав Совета при Зеленском не включили. Логичнее, все таки, было бы пригласить в совет медийщиков и общественников, прошедших в парламент и получивших мандат народного доверия.

В то же время, сама ОО "Институт массовой информации", в которой работал Головенко, уже оскандалилась, проводя "исследование СМИ", в результате которого "фейковыми" были названы рецепты окрошки, картопляников, гороскопы и курсы валют.

По мнению Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), исследования ИМИ голословно обвиняли журналистов в манипуляциях. При этом, в самих исследованиях выявлялись "признаки манипуляции" в идентичных текстах в зависимости от ресурса, на котором размещена новость. А украинские СМИ выборочно обвинялись в создании манипулятивных новостей, хотя тексты этих новостей полностью совпадали с текстами иностранных СМИ CNN, BBC, DW и Independent.