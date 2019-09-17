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17 сентября 2019, вторник, 13:52 34
Президент 2019-09-17T14:02:09+03:00
Українські Новини
Офис Зеленского пригласил на Совет по свободе слова политика, выдав его за медиаэксперта

Офис Зеленского пригласил на Совет по свободе слова политика, выдав его за медиаэксперта

Роман Головенко. Фото: uhp.org.ua
Роман Головенко. Фото: uhp.org.ua

В состав Совета по свободе слова при Президенте Украины Владимире Зеленском вошел бывший медиаэксперт, который в данный момент является функционером политической партии. Хотя в списке участников Совета он указан как "представитель ОО" (общественной организации).

Так, под №2 в списке приглашенных на заседание Совета представителей ОО значится Роман Головенко.

На самом деле, в данный момент Головенко является заместителем председателя и членом совета Киевской городской организации Украинской галицкой партии. Он давно перестал быть независимым медиаэкспертом, поскольку предпочел общественной политическую деятельность и представляет в общественных вопросах, в первую очередь, позицию партии.

Ранее Роман Головенко уже оказывался в центре скандала, когда одновременно выступал с партийными заявлениями и озвучивал позицию общественной организации "Институт массовой информации" (ИМИ) как руководитель ее юридического отдела. Что противоречит Уставу ИМИ, где содержится прямой запрет на поддержку какой-либо политической силы или институции.

Ранее Головенко действительно был известным медиа-юристом и принимал участие в разработке регулирующего деятельность медиа законодательства. Как, например, ранее являлись главными редакторами СМИ нынешние внепарламентские политики Олег Ляшко или Адам Мартынюк, которых в состав Совета при Зеленском не включили. Логичнее, все таки, было бы пригласить в совет медийщиков и общественников, прошедших в парламент и получивших мандат народного доверия.

В то же время, сама ОО "Институт массовой информации", в которой работал Головенко, уже оскандалилась, проводя "исследование СМИ", в результате которого "фейковыми" были названы рецепты окрошки, картопляников, гороскопы и курсы валют.

По мнению Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), исследования ИМИ голословно обвиняли журналистов в манипуляциях. При этом, в самих исследованиях выявлялись "признаки манипуляции" в идентичных текстах в зависимости от ресурса, на котором размещена новость. А украинские СМИ выборочно обвинялись в создании манипулятивных новостей, хотя тексты этих новостей полностью совпадали с текстами иностранных СМИ CNN, BBC, DW и Independent.

Источник : Українські новини
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