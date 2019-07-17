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17 июля 2019, среда, 13:26 24
Президент 2019-07-17T13:26:20+03:00
Українські Новини
Офис Президента инициирует создание Совета по свободе слова

Офис Президента инициирует создание Совета по свободе слова

Здание Офиса Президента
Здание Офиса Президента

Офис Президента инициирует создание Совета по вопросам свободы слова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно", - сказано в сообщении со ссылкой на слова замруководителя Офиса Кирилла Тимошенко.

В состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.

Офис ожидает, что орган будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова и проявления цензуры.

Также среди приоритетов указаны защита прав журналистов на профессию, для чего в него войдут и представители силовых ведомств и медиаюристы.

Аналогичные советы с представителями региональных СМИ предлагается создать при каждой областной госадминистрации.

Как сообщали Українськi Новини, 10 июля сотрудники телевизионного канала NewsOne заявили, что уголовное производство и вызовы на допросы журналистов в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины за намерение провести прямой телемост с российским гостелеканалом "Россия 1" являются травлей и ущемлением свободы слова.

14 июня "Европейская федерация журналистов" призвала украинскую власть гарантировать свободу слова в стране.

Кроме того в рейтинге свободы слова от "Репортеров без границ" Украина заняла 102 место из 180 стран и опустилась на одну строчку по сравнению с прошлым годом.

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