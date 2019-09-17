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17 сентября 2019, вторник, 17:59 27 Мнение
СМИ 2019-09-17T18:30:03+03:00
Українські Новини
Вячеслав Чечило: Совет Зеленского по свободе слова дальше говорильни все равно не пойдет

Вячеслав Чечило: Совет Зеленского по свободе слова дальше говорильни все равно не пойдет

Вячеслав Чечило. Фото: politobzor.net
Вячеслав Чечило. Фото: politobzor.net

Журналист Вячеслав Чечило считает, что инициатива создания Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины не имеет перспективы практического воплощения.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при ОП (Офисе Президента) собирается "сформулировать современное содержание понятия "свобода слова", а также заниматься вопросом саморегуляции журналистов и выработать принципы их работы".

В отличии от коллег не буду критиковать этот бред, поскольку дальше говорильни это все равно никуда не пойдет.

Но как тут не вспомнить благословенные времена Виктора Януковича. Когда писать можно было что угодно, на кого угодно, любой бред, и за это не только ничего не было, но еще и хорошо платили", - написал он.

Больше новостей о: Президент Украины Вячеслав Чечило Владимир Зеленский Офис Президента Украины Совет по свободе слова

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